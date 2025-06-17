Ночной удар РФ по Киеву: из-под завалов многоэтажки достали тела еще пяти погибших

Россияне сегодня ночью, 17 июня, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела известно о 14 погибших. Спасатели деблокировали тела еще пяти погибших из-под завалов многоэтажки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Киевской МВА Тимура Ткаченко.

По его словам, спасательная операция продолжается, поисковые работы на месте попадания вражеской ракеты продолжаются.

"К сожалению, количество жертв российской террористической атаки на Киев увеличилось. Стало известно, что из-под завалов разрушенного российской ракетой дома в Соломенском районе достали тела пяти погибших ", - отметил руководитель КГВА.

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Сегодня ночью, 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав 472 ударных дрона и десятки ракет. В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Кроме того, в Дарницком районе в результате атаки поврежден детский сад и нежилые здания. В Подольском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности.

Также горели верхние этажи жилого дома в Шевченковском районе, нежилое здание в Соломенском, несколько локаций в Дарницком, складские помещения в Святошинском. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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