Ночной удар по Одессе: из-под завалов достали тело мужчины

"К сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Кипер.

По его словам, сейчас продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.

Фото: в Одессе спасатели разбирают завалы после ночного удара РФ (t.me/dsns_telegram)