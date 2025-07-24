Ночной удар по Одессе: из-под завалов достали тело мужчины

В Одессе из-под завалов жилой многоэтажки достали тело 32-летнего мужчины. Это первая жертва ночного массированного удара россиян по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.
"К сожалению, в результате ночной российской дроновой атаки по Одессе погиб мужчина. Его тело только что деблокировали спасатели из-под завалов жилой многоэтажки. Погибшему было 32 года. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Кипер.
По его словам, сейчас продолжаются работы по демонтажу конструктивных элементов дома.
Фото: в Одессе спасатели разбирают завалы после ночного удара РФ (t.me/dsns_telegram)
Напомним, в ночь на 24 июля, Одессу атаковали более 30 российских дронов. В результате обстрела вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.
В результате атаки российских беспилотников значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали четыре человека и один домашний кот.
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