Ночной обстрел Днепра: на месте удара обнаружили тело еще одного ребенка

"На месте ракетного удара в Днепре спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка. На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни", - пишет Резниченко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью, во время воздушной тревоги, в Днепре и Запорожье раздались взрывы. Спустя некоторое время стало известно о том, что россияне попали ракетой в жилые кварталы Днепра. По словам Резниченко, известно было о трех погибших, среди которых один ребенок. В городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных.

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