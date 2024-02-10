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Ночные удары по Харькову: в одном из домов сгорела заживо семья

Фото: в результате ударов по Харькову в одном из домов сгорела заживо семья (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

В одном из частных жилых домов в результате пожара, спровоцированного российскими ударами, погибла семья из 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Как рассказал Синегубов, в результате пожара погибли 5 человек: 

  • муж с женой; 
  • трое их детей в возрасте 7 месяцев, 7 и 4 годиков. 

"Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика", - рассказал глава ОГА. 

В другом доме погибли: 

  • 66-летний мужчина;
  • 65-летняя жена. 

Среди пострадавших в результате пожара и ночных ударов: 

  • две женщины 61 и 39 лет;
  • 45-летний мужчина. 

"Устанавливаются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы. Информация будет обновляться", - добавил председатель ОГА. 

По словам начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Харьковской области Сергея Болвинова, свидетели сообщали о звуках "Шахедов". Сейчас следователи собирают все экспертизы, чтобы потом юридически доказать то, что Россия намеренно бьет по гражданским объектам.

"С юридической точки зрения - это нарушение законов и обычаев войны и за него должны отвечать как государство в целом, так и конкретные лица. Мы доведем дело до конца. Сейчас связались с родственниками погибшей семьи. Нам надо отобрать образцы ДНК, чтобы провести анализ", - отметил Болвинов.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Подробности российского удара по харьковской АЗС - в материале РБК-Украина.

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