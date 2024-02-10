Ночные удары по Харькову: в одном из домов сгорела заживо семья

Как рассказал Синегубов, в результате пожара погибли 5 человек:

муж с женой;

трое их детей в возрасте 7 месяцев, 7 и 4 годиков.

"Возгорание произошло из-за утечки топлива, после чего произошла утечка опасного вещества по улице, где находится жилой сектор. Тело мужчины найдено в коридоре дома, а мама с детьми пытались спастись в ванной комнате. Продолжаются поиски тела самого младшего мальчика", - рассказал глава ОГА.

В другом доме погибли:

66-летний мужчина;

65-летняя жена.

Среди пострадавших в результате пожара и ночных ударов:

две женщины 61 и 39 лет;

45-летний мужчина.

"Устанавливаются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы. Информация будет обновляться", - добавил председатель ОГА.

По словам начальника Следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Харьковской области Сергея Болвинова, свидетели сообщали о звуках "Шахедов". Сейчас следователи собирают все экспертизы, чтобы потом юридически доказать то, что Россия намеренно бьет по гражданским объектам.

"С юридической точки зрения - это нарушение законов и обычаев войны и за него должны отвечать как государство в целом, так и конкретные лица. Мы доведем дело до конца. Сейчас связались с родственниками погибшей семьи. Нам надо отобрать образцы ДНК, чтобы провести анализ", - отметил Болвинов.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БпЛА типа Shahed-136/131 с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Подробности российского удара по харьковской АЗС - в материале РБК-Украина.