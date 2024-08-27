Ночная стрельба в Луцке: полиция ищет нападавшего, который открыл огонь по военным

В ночь с 26 на 27 августа у Луцка произошла стрельба. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и ищут человека, который открыл огонь по военным, в результате чего одного ранил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Национальной полиции Волынской области.
Отмечается, что инцидент произошел на одном из постов охраны. Неизвестный начал стрелять по военным. Военнослужащие ответили огнем, но нападавший скрылся с места происшествия.
Сообщается, что в результате стрельбы один из военных получил ранения и был госпитализирован.
В Луцке была введена специальная полицейская операция, направленная на поиски преступника.
Национальная полиция Волынской области уже начала уголовное производство по факту посягательства на жизнь военнослужащего согласно ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Нападающему может грозить лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.
Напомним, недавно в Одесской области, 73-летний местный житель Килиистрелял по дому соседей, а затем скрылся на детской площадке. Правоохранители смогли его задержать.
Также в селе Доброводы Тернопольского района неизвестный произвел несколько выстрелов в направлении людей, после чего скрылся с места преступления. К сожалению, два человека погибли. Полиция установила личность нападающего, им оказался 45-летний житель Житомирской области. Он был арестован.
Ранее мы сообщали, что 5 августа в Печерском районе Киева военнослужащий устроил стрельбу во время конфликта с охранником одного из жилых комплексов. Стрельца задержали.
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