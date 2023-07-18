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Ночная атака на юг: одесские патрульные показали первые кадры с места падения обломков

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Одесская область, Вторник 18 июля 2023 13:55
Ночная атака на юг: одесские патрульные показали первые кадры с места падения обломков Фото: одесские патрульные показали первые кадры с места падения обломков во время ночной атаки РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Ночью 18 июля РФ атаковала юг Украины дронами-камикадзе и ракетами "Калибр". Одесские патрульные поделились видео, снятым в первые минуты по приезду на место падения обломков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

При атаке на Одесскую область обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина.

На месте происшествия патрульные увидели проем в крыше дома. Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили гражданина, прижатого остатком ракеты и он не мог двигаться. Инспекторы вместе с соседями пострадавшего извлекли мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья.

Ночная атака РФ по Украине

В ночь на 18 июля РФ снова атаковала территорию Украины, применив ударные БПЛА и ракеты.

Сначала о взрывах сообщили в Херсоне, а позже в Николаеве - там заявляли о работе ПВО. После этого серия взрывов прогремела в Одессе.

В Одессе обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован.

Все, что известно об очередной атаке кафиров, - читайте в материале РБК-Украина.

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