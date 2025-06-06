Ночная атака на Луцк: погиб парень, еще более 25 человек пострадали

"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем одного погибшего от вражеского удара, молодого парня, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома", - сообщил Полищук.

В то же время, спасатели подтвердили, что во время разбора завалов они деблокировали тело погибшего.

"Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по городу возросло до 27 человек. Спасатели проводят разбор конструкций разрушенного дома. Под завалами, вероятно, есть люди", - добавили в ГСЧС.

Кроме того, по данным службы, в городе развернут "Пункт несокрушимости", где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны.

"Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим. На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений", - сообщили спасатели.