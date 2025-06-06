Ночная атака на Луцк: погиб парень, еще более 25 человек пострадали

После ночной атаки на Луцк спасатели достали из-под завалов 9-этажного дома тело погибшего парня. Количество раненых возросло до 27.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram и ГСЧС Украины.
"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем одного погибшего от вражеского удара, молодого парня, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома", - сообщил Полищук.
В то же время, спасатели подтвердили, что во время разбора завалов они деблокировали тело погибшего.
"Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по городу возросло до 27 человек. Спасатели проводят разбор конструкций разрушенного дома. Под завалами, вероятно, есть люди", - добавили в ГСЧС.
Кроме того, по данным службы, в городе развернут "Пункт несокрушимости", где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны.
"Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим. На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений", - сообщили спасатели.
Напомним, что этой ночью военные Российской Федерации нанесли массированный комбинированный удар по всей Украине. В течение ночи оккупанты применили более 400 дронов и 45 ракет различных типов.
Силы ПВО уничтожили большинство целей, но без попаданий не обошлось.
В частности в Киеве в результате атаки погибли трое спасателей, которые работали под обстрелами.
В Тернополе россияне ударили по промышленным и инфраструктурным объектам, пострадали 10 человек, среди них также спасатели.
Под обстрелом в частности также оказались Луцк, Чернигов, Кременчуг, Киевская и Львовская области.
Подробнее о последствиях террористической атаки РФ - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.