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Ночная атака на Луцк: погиб парень, еще более 25 человек пострадали

Луцк, Пятница 06 июня 2025 15:36
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Ночная атака на Луцк: погиб парень, еще более 25 человек пострадали Фото: россияне атаковали Луцк (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

После ночной атаки на Луцк спасатели достали из-под завалов 9-этажного дома тело погибшего парня. Количество раненых возросло до 27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram и ГСЧС Украины.

"К сожалению, по состоянию на эту минуту имеем одного погибшего от вражеского удара, молодого парня, которого спасатели нашли под завалами многоэтажного дома", - сообщил Полищук.

В то же время, спасатели подтвердили, что во время разбора завалов они деблокировали тело погибшего.

"Количество пострадавших в результате ночной российской атаки по городу возросло до 27 человек. Спасатели проводят разбор конструкций разрушенного дома. Под завалами, вероятно, есть люди", - добавили в ГСЧС.

Кроме того, по данным службы, в городе развернут "Пункт несокрушимости", где жители могут отдохнуть, зарядить телефоны.

"Работают волонтеры Украинского Красного Креста, психологи ГСЧС, все необходимые службы для помощи пострадавшим. На помощь в проведении аварийно-спасательных работ прибыли спасатели из Ровенской области. Привлечена техника коммунальных предприятий и других учреждений", - сообщили спасатели.

Массированный обстрел Украины

Напомним, что этой ночью военные Российской Федерации нанесли массированный комбинированный удар по всей Украине. В течение ночи оккупанты применили более 400 дронов и 45 ракет различных типов.

Силы ПВО уничтожили большинство целей, но без попаданий не обошлось.

В частности в Киеве в результате атаки погибли трое спасателей, которые работали под обстрелами.

В Тернополе россияне ударили по промышленным и инфраструктурным объектам, пострадали 10 человек, среди них также спасатели.

Под обстрелом в частности также оказались Луцк, Чернигов, Кременчуг, Киевская и Львовская области.

Подробнее о последствиях террористической атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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