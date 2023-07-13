Ночная атака на Киев: в жилом доме обнаружили тело погибшего

Ночью, 13 июля, в Киеве раздавались звуки взрывов, работали силы противовоздушной обороны. В многоквартирном жилом доме в Подольском районе обнаружили тело погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В Подольском районе столицы во время тушения возгорания в многоквартирном жилом доме обнаружили тело погибшего", - написал Кличко.

Ранее мэр столицы сообщал о возгорании в нежилом здании в Подольском районе.

Ночная атка на Киев

В результате атаки на Киев дронами-камикадзе зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Подольском и Дарницком районах столицы.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас написал: "В Киеве раздались громкие взрывы. Видимо, агрессор отмечает саммит НАТО. Все бесполезно".