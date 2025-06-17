Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек

В Соломенском районе Киева из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома спасатели деблокировали тела еще трех погибших. Всего по этому адресу обнаружено 11 тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Фото: В Киеве из-под завалов дома достали тела еще трех человек (t.me/dsns_telegram)

Как сообщили спасатели, в результате сегодняшнего обстрела всего в столице погибли 16 человек, еще 134 человека получили ранения.

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

В ночь на 17 июня российские войска массированно атаковали Украину, выпустив около 500 ударных дронов и десятки ракет.

В Киеве больше всего пострадал Соломенский район - ракета Х-101 попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив один из подъездов. В соседней пятиэтажке вспыхнул пожар.

Кроме того, удары получили Дарницкий, Подольский, Шевченковский и Святошинский районы столицы. В целом повреждения зафиксированы по меньшей мере в 27 локациях по всему городу.

По оценкам миссии ООН, эта атака может стать самой смертоносной для Киева за последний год.

Больше подробностей о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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