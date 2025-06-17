Ночная атака на Киев: спасатели достали тело еще одной жертвы

Заметим, что по состоянию на 18:40 было известно о гибели 13 человек.

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, что в ночь на 17 июня российские войска нанесли удар по Украине, используя около 500 ударных дронов и десятки ракет.

В частности, в Соломенском районе Киева в результате попадания ракеты Х-101 обвалился целый подъезд девятиэтажного дома, а в пятиэтажке вспыхнул пожар.

Повреждения получили также Дарницкий, Подольский, Шевченковский и Святошинский районы. В целом известно, что пострадали 27 локаций в разных районах столицы.

Отметим, что, по данным миссии ООН, ночной удар по Киеву может быть самой смертоносной атакой за последний год.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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