Ночная атака дронами по Одесской области: появилось видео последствий

На кадрах, в частности, можно увидеть, как спасатели ликвидируют последствия ударов вражеских дронов по объекту рекреационной инфраструктуры. Кроме того, удалось заснять и обломки БПЛА.

Атака дронами Одессы и области

В Одессе и регионе сегодня ночью, 19 апреля, были слышны звуки нескольких взрывов, ранее в городе и области объявили воздушную тревогу.

Вскоре выяснилось, что российские оккупанты ударили "Шахедами" по объекту общественной инфраструктуры, возник пожар. В частности, зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры.

По данным Генштаба, ВСУ за сутки сбили 23 вражеских БПЛА.