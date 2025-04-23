Ночная атака дронами: в Харькове тушат сильные пожары и разбирают завалы (кадры с места)

Чрезвычайники отметили, что этот удар беспилотников со стороны противника по городу был массированным.

Также в ГСЧС обнародовали в сети кадры последствий дроновых ударов по Харькову.

В Службе проинформировали, что под прицелом "были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий".

Чрезвычайники рассказали, что по предварительным данным жертв и пострадавших в Харькове нет.

Кроме того, добавили в ГСЧС, работа спасателей и коммунальных служб продолжается на месте происшествия "под угрозой повторных вражеских ударов".

Дроновый удар по Харькову ночью

Напомним, в ночь на 23 апреля в Харькове прозвучало по меньшей мере шесть взрывов из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе.

Отметим, что такие взрывы раздавались в городе один за другим в течение одного часа.

Позже мэр Харькова рассказал, что в городе на месте попадания был пожар.

Также стало известно, что в Харькове фиксировали шесть ударов в Новобаварском районе города. Городской голова уточнил, что пожар в результате вражеской атаки был масштабным.