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Ночная атака дронами: в Харькове тушат сильные пожары и разбирают завалы (кадры с места)

Харьков, Среда 23 апреля 2025 07:09
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Ночная атака дронами: в Харькове тушат сильные пожары и разбирают завалы (кадры с места) Фото: в Харькове продолжается ликвидация последствий дроновых ударов (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове сегодня утром продолжаются работы по ликвидации масштабных пожаров после ночной российской дроновой атаки. В городе фиксируют разрушения зданий в результате вражеских ударов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Чрезвычайники отметили, что этот удар беспилотников со стороны противника по городу был массированным.

Также в ГСЧС обнародовали в сети кадры последствий дроновых ударов по Харькову.

В Службе проинформировали, что под прицелом "были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий".

Чрезвычайники рассказали, что по предварительным данным жертв и пострадавших в Харькове нет.

Кроме того, добавили в ГСЧС, работа спасателей и коммунальных служб продолжается на месте происшествия "под угрозой повторных вражеских ударов".

Дроновый удар по Харькову ночью

Напомним, в ночь на 23 апреля в Харькове прозвучало по меньшей мере шесть взрывов из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе.

Отметим, что такие взрывы раздавались в городе один за другим в течение одного часа.

Позже мэр Харькова рассказал, что в городе на месте попадания был пожар.

Также стало известно, что в Харькове фиксировали шесть ударов в Новобаварском районе города. Городской голова уточнил, что пожар в результате вражеской атаки был масштабным.

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ГСЧС Харьков Пожар Атака дронов
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