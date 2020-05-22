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НГУ підтвердила загибель трьох військових при розстрілі в Житомирській області

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 15:54
НГУ підтвердила загибель трьох військових при розстрілі в Житомирській області
Фото: один із загиблих Віталій Вульчин (facebook.com/NGUmainpage)

Військовослужбовці були у відпустці після тривалої ротації на Донбасі

У ході масового розстрілу в Житомирській області загинули троє військовослужбовців Національної гвардії України. Загиблі були у відпустці після чергової ротації на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні НГУ в Facebook.

Національна гвардія підтверджує, що в результаті розстрілу на ставку біля села Новоселиця загинули контрактники Віталій Вульчин (старший сержант, Бригада швидкого реагування), а також Владислав Мамиченко (молодший сержант) і Андрій Москалець (старший солдат) з військової частини 3066.

"Військовослужбовці перебували у відпустці, яка була надана після тривалого перебування на ротації в районі проведення ООС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за попередньою версією поліції, розстріл в Житомирській області стався на ґрунті конфлікту на тлі вживання алкоголю. Зараз слідство допитує затриманого.

Трагічний інцидент стався в ніч на 22 травня. Компанія з дев'яти осіб, у тому числі орендар, відпочивала на ставку. За даними правоохоронців, вони були знайомі, близько 01:00 орендар взяв мисливську рушницю і почав розстрілювати своїх гостей. В результаті загинули семеро осіб. Одному вдалося врятуватися.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ЖитомирНацгвардиярасстрел
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