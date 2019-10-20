Дуже ніжно та спокусливо: Злата Огневич розбурхала відвертим фото в спальні

Злата Огневич не рідко радує шанувальників чуттєвими ніжними фото в різних вбраннях і образах і захоплює армію фанів хвилюючими вигинами витонченої фігури. Відома українська співачка опублікувала на вихідних відвертий знімок в спальні в одному негліже і бальних туфельках-капцях, який викликав у підписників величезну кількість захоплених відгуків.

Учасниця Євробачення-2013 виклала кадр в Instagram і додала "масла у вогонь", супроводивши сміливий образ інтригуючим постом.

"Це було незабутньо... всім добраніч", - написала 33-річна красуня.

Біла повітряна і напівпрозора тканина підкреслює дивний ніжний колір шкіри Злати, яка нещодавно вирішила провести зміни в своєму раціоні та заради здоров'я і покращення зовнішнього вигляду повністю відмовилася від кави і шоколоду.

Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Фото Огневич, не дивлячись на мінімум одягу на співачці, зовсім не виглядає вульгарно, проте швидше естетично. Артистка лежить на ліжку та підняла стрункі ніжки і дарує фанам сонячну посмішку, яка також відображається й у погляді.

Також співачка опублікувала пост з рядками твору Лесі Українки, що вважає геніальним.

"Не дорікати слово я дала,

І в відповідь на тяжку постанову

Ти дав колючу гілочку тернову,

Без жаху я в вінок її вплела.

Рясніше став колючий мій вінок…

Дарма, я знала се!

Тоді ще, як приймала

Від тебе зброю, що сріблом сіяла,

Я в серце прийняла безжалісний клинок.

Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,

Готова я приймать і рани, і терни

За марні мрії, за святії сни

Пречистого братерства і любові.

(Леся Українка)"

Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Шанувальники артистки в мережі обсипають її компліментами і визнають, що з побажанням надобраніч та таким знімком Злата очевидно іронізує. Також у коментарях пишуть, що ніжний кадр став одним з найкращих.

Після такої фотографії про добраніч точно можна забути!

Цікава позиція!

Я завжди дивлюся і радію, ну от як матінка природа вклала все повністю, красу, талант, характер, скромність, розум.... Злата... ти краща за всіх! Затятий шанувальник твого таланту! І будь завжди щаслива і успішна!

Ну дуже круто!

Яке там добраніч після таких фото!

Дуже гаряча!

Білосніжна балерина;

Дуже ніжне та спокусливе фото .....

Ти просто одне чарівність;

Принцеса...

Тепер це фото стало незабутнім!

Одним словом... Золотце наше українське!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Злата Огневич приголомшила дивовижною балетною розтяжкою.