Дуже ніжно та спокусливо: Злата Огневич розбурхала відвертим фото в спальні

Злата Огневич похвалилася ідеальною фігурою в одному негліже
Злата Огневич не рідко радує шанувальників чуттєвими ніжними фото в різних вбраннях і образах і захоплює армію фанів хвилюючими вигинами витонченої фігури. Відома українська співачка опублікувала на вихідних відвертий знімок в спальні в одному негліже і бальних туфельках-капцях, який викликав у підписників величезну кількість захоплених відгуків.
Учасниця Євробачення-2013 виклала кадр в Instagram і додала "масла у вогонь", супроводивши сміливий образ інтригуючим постом.
"Це було незабутньо... всім добраніч", - написала 33-річна красуня.
Біла повітряна і напівпрозора тканина підкреслює дивний ніжний колір шкіри Злати, яка нещодавно вирішила провести зміни в своєму раціоні та заради здоров'я і покращення зовнішнього вигляду повністю відмовилася від кави і шоколоду.
Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Фото Огневич, не дивлячись на мінімум одягу на співачці, зовсім не виглядає вульгарно, проте швидше естетично. Артистка лежить на ліжку та підняла стрункі ніжки і дарує фанам сонячну посмішку, яка також відображається й у погляді.
Також співачка опублікувала пост з рядками твору Лесі Українки, що вважає геніальним.
"Не дорікати слово я дала,
І в відповідь на тяжку постанову
Ти дав колючу гілочку тернову,
Без жаху я в вінок її вплела.
Рясніше став колючий мій вінок…
Дарма, я знала се!
Тоді ще, як приймала
Від тебе зброю, що сріблом сіяла,
Я в серце прийняла безжалісний клинок.
Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,
Готова я приймать і рани, і терни
За марні мрії, за святії сни
Пречистого братерства і любові.
(Леся Українка)"
Злата Огневич (Фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Шанувальники артистки в мережі обсипають її компліментами і визнають, що з побажанням надобраніч та таким знімком Злата очевидно іронізує. Також у коментарях пишуть, що ніжний кадр став одним з найкращих.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно Злата Огневич приголомшила дивовижною балетною розтяжкою.