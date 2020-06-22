У Ніжині лабораторний центр пішов на самоізоляцію через коронавірус

У Чернігівській області лабораторний центр Ніжина був відправлений на карантин. Такого рішення дійшли після того, як в одного з працівників підтвердився COVID-19.

Про це повідомляє Mynizhyn.com.

Як повідомляється, на самоізоляцію відправили Ніжинський міськрайонний відділ ДУ "Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України" через те, що у одного з фельдшерів, який приймав громадян виявили коронавірусну інфекцію. Наразі тестування на COVID-19 проходять усі працівники центру.

Зазначимо, станом на 22 червня у Чернігівській області виявили 480 випадків інфікування вірусом.

Нагадаємо, 22 червня в Україні зафіксовано 681 новий випадок коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що відсьогодні в областях України рішення про посилення карантину буде приймати місцева влада за новою методикою.

Також Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме посилення контролю карантину після спалаху COVID-19.