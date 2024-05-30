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Неймар жестоко среагировал на невинную выходку одноклубника: видео хулиганства

Фото: Неймар удивил реакцией на выпад соотечественника (facebook.com/AlhilalFC)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий аравийского "Аль-Хиляля" Неймар отметился неоднозначным ответом на шутку партнера по команде Ренана Лоди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TyC Sports.

Защитник пошутил над звездным соотечественником. Он связал шнурки бутс Неймара в раздевалке команды.

Впрочем, реакция бывшего нападающего "Барселоны" и ПСЖ вряд ли порадовала Ренана Лоди. Одноклубник где-то взял нож и решил отомстить на клубной парковке. Там Неймар изрезал шины авто партнера по команде.

Впрочем, микроклимат в раздевалке "Аль-Хиляля" вряд ли под угрозой. Аравийский гранд досрочно стал чемпионом королевства. За 38 туров подопечные Жорже Жезуша набрали 96 очков и на 14 пунктов опередили "Аль-Наср" Луиша Каштру.

 

 

Неймар в сезоне 2023/24

Сезон 2022/23 уроженец Сан-Паулу завершил в составе ПСЖ. Итоговая статистика бразильца – 29 матчей во всех турнирах, 18 мячей и 17 результативных передач.

В середине августе перебрался в "Аль-Хиляль" за 90 млн евро. С тех пор из-за тяжелой травмы провел только 5 поединков за аравийцев во всех турнирах, в которых записал в свой актив 1 гол и 3 ассиста. Контракт действует до лета 2025-го с опцией продления еще на год.

В сентябре Неймар обошел культового Пеле в борьбе за звание лучшего бомбардира сборной Бразилии всех времен (79 мячей). В свою очередь у Короля футбола навсегда осталось 77 голов.

К слову, ранее Роналду обновил бомбардирский рекорд чемпионата Саудовской Аравии.

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Неймар