RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Неизвестный совершил нападение на пост охраны Луцкого ТЦК: ранен солдат, преступник разыскивается

Иллюстративное фото: неизвестноый совершил нападение на пост охраны Луцкого ТЦК 27 августа (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Наталья Кава

В ночь на вторник, 27 августа, во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Был ранен один солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад".

По данным ведомства, неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат, который находится на лечении в госпитале.

Отмечается, что солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, согласно обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители.

В ОК Запад напомнили, что Территориальный центр комплектования является режимным объектом. Поэтому в случае угрозы жизни военнослужащих – они будут открывать огонь на поражение.

Кроме этого отмечается, что военные, находившиеся вчера на посту охраны, - это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. После того, как они получили ранения, они были переведены на службу в тыл.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены - найдут", - говорится в сообщении.

Также до личного состава всех ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение.

Ситуации с ТЦК в Украине

Ранее мы сообщали, что в одном из Одесских ТЦК произошла стычка, во время которой неизвестные пытались "угнать" военнообязанного.

СБУ и Нацполиция ранее задержали пару, подожженную военными и волонтерскими автомобилями в Киевской области по заказу России.

Кроме того, в Одессе задержали шесть молодых людей, подозреваемых в поджогах автомобилей Сил обороны по заданию ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦКЛуцк