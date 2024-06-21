Неизвестный взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи: правоохранители рассказали детали

"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля КИА в машину сел неизвестный мужчина и угрожая гранатой потребовал отвезти его на границу с соседним государством.

"Водитель успел покинуть авто, в настоящее время неизвестный взорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил", - добавили правоохранители.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.