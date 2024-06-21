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Неизвестный взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи: правоохранители рассказали детали

Фото: неизвестный взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталия Гурковская

Неизвестный взорвал гранату в салоне авто жителя Бучи и погиб. Он внезапно сел в машину, начал угрожать водителю, а после этого выдернул чеку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

"Сегодня, 21 июня, в Бучанское районное управление полиции Киевской области около 10:50 поступило сообщение от жительницы города о том, что возле ее двора произошел взрыв в автомобиле", - говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля КИА в машину сел неизвестный мужчина и угрожая гранатой потребовал отвезти его на границу с соседним государством.

"Водитель успел покинуть авто, в настоящее время неизвестный взорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил", - добавили правоохранители.

 

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, руководство подразделения полиции.

Не первый случай

В ночь на 28 апреля, в одной из многоэтажек в Святошинском районе Киева произошел взрыв. Пострадали двое мужчин.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева утром 21 апреля прогремели взрывы. Вероятно, взорвалась граната, из-за чего погиб мужчина.

Также 17 июня в Сквирской общине Киевской области мужчина кинул гранату на улице. Он ранил себя и прохожую.

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БучаКиевская областьВзрывы