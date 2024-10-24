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Неизвестные снова угрожают украинским школам терактами: какой город в зоне риска

Четверг 24 октября 2024 14:18
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Неизвестные снова угрожают украинским школам терактами: какой город в зоне риска Фото: школа (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В одном из анонимных Telegram-каналов начали появляться угрозы устраивания теракта в школах Тернополя. Их подлинность пока не подтверждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Файный город".

Отмечается, что неизвестный угрожал насилием детям, заявлял, что всегда всех ненавидел и был готов убивать. Кроме этого он добавил, что якобы имеет "приспешников".

Пока известно, что полиция увеличила количество патрулей возле учебных заведений.

В то же время, как пишет "Файный город", родители начали забирать своих детей раньше из школ.

Неизвестный также назвал номера школ, заявив, что одна из них якобы будет "первой", ведь он хочет "отомстить".

Пока информация о достоверности этих анонимных угроз официально не подтверждена. Также не известно и то, кто является основателем анонимного Telegram-канала.

Однако полиция уже мониторит ситуацию.

"Сообщения проанализировали. Также увеличили количество стражей порядка школ. Это наряды Нацполиции и патрульной полиции, которые дежурят вблизи всех учебных заведений, в том числе и тех, о которых указывали в Telegram-канале. Они дополнительно обеспечивают безопасность детей и учителей в школах", - сообщил представитель Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Неизвестные снова угрожают украинским школам терактами: какой город в зоне риска

Фото: скриншоты из анонимного Telegram-канала (t.me)

Напомним, что подобная ситуация произошла в прошлом месяце во Львове. Тогда также анонимный Telegram-канал распространял угрозы теракту в местных школах. Поэтому полиция также патрулировала учебные заведения.

К счастью, во Львове никаких терактов в школах в результате не произошло.

Также Telegram заблокировал канал, который распространял угрозы устроить теракт во Львове.

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Тернополь Теракт Школа
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