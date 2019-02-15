Наречену журналіста Хашкаджі також могли вбити

Офіцер безпеки, який стояв перед будівлею консульства бачив наречену Хашкаджі, але не розповів про неї

Невесте саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в саудовском консульстве в Стамбуле, также грозило убийство. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Middle East Monitor со ссылкой на доклад управления по безопасности Стамбула.

"Офицер безопасности, стоявший перед зданием консульства в день инцидента, вошел в здание и передал какую-то информацию тем, кто находился внутри", - говорится в сообщении.

Как отмечается, этот сотрудник видел невесту Хашкаджи, но не рассказал о ней.

"Если бы он сообщил, возможно, убийство было бы отменено, или другая вероятность заключается в том, что Хатидже (невеста Хашкаджи - ред.) могла стать второй жертвой преступления", - говорится в документе.

РБК-Украина сообщало, что ЕС призывает расследовать убийство Хашкаджи. Пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что позиция Евросоюза по делу об убийстве саудовского журналиста остается неизменной.

Напомним, специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар заявила, что Саудовская Аравия препятствовала попыткам Турции расследовать обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.