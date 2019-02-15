Наречену журналіста Хашкаджі також могли вбити

Офіцер безпеки, який стояв перед будівлею консульства бачив наречену Хашкаджі, але не розповів про неї
Нареченій саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі, також загрожувало вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Middle East Monitor з посиланням на доповідь управління з безпеки Стамбула.
"Офіцер безпеки, який стояв перед будівлею консульства в день інциденту, увійшов до будівлі і передав якусь інформацію тим, хто знаходився всередині", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, цей співробітник бачив наречену Хашкаджі, але не розповів про неї.
"Якби він повідомив, можливо, вбивство було б відмінено, або інша ймовірність полягає в тому, що Хатідже (наречена Хашкаджі - ред.) могла стати другою жертвою злочину", - йдеться у документі.
РБК-Україна повідомляло, що ЄС закликає розслідувати вбивство Хашкаджи. Прес-секретар глави дипломатії Євросоюзу Майя Косьянчич заявила, що позиція Євросоюзу щодо справи про вбивство саудівського журналіста залишається незмінною.
Нагадаємо, спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Аньєс Калламар заявила, що Саудівська Аравія перешкоджала спробам Туреччини розслідувати обставини загибелі саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.