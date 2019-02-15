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Наречену журналіста Хашкаджі також могли вбити

Новини » Надзвичайні події    15.02.2019 - 19:40
Наречену журналіста Хашкаджі також могли вбити
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Офіцер безпеки, який стояв перед будівлею консульства бачив наречену Хашкаджі, але не розповів про неї

Нареченій саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в саудівському консульстві в Стамбулі, також загрожувало вбивство. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Middle East Monitor з посиланням на доповідь управління з безпеки Стамбула.

"Офіцер безпеки, який стояв перед будівлею консульства в день інциденту, увійшов до будівлі і передав якусь інформацію тим, хто знаходився всередині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей співробітник бачив наречену Хашкаджі, але не розповів про неї.

"Якби він повідомив, можливо, вбивство було б відмінено, або інша ймовірність полягає в тому, що Хатідже (наречена Хашкаджі - ред.) могла стати другою жертвою злочину", - йдеться у документі.

РБК-Україна повідомляло, що ЄС закликає розслідувати вбивство Хашкаджи. Прес-секретар глави дипломатії Євросоюзу Майя Косьянчич заявила, що позиція Євросоюзу щодо справи про вбивство саудівського журналіста залишається незмінною.

Нагадаємо, спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Аньєс Калламар заявила, що Саудівська Аравія перешкоджала спробам Туреччини розслідувати обставини загибелі саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

 

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Новини України Джамаль Хашкаджи
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