Неймовірно: Горбунов похвалився милим сюрпризом на день народження (відео)

Юрій Горбунов святкує свій день народження
Юрій Горбунов, відомий український телеведучий, який святкує 24 серпня свій день народження, похвалився сюрпризом, який підготувала йому дружина. Катя Осадча порадувала чоловіка милим і дуже символічним ранковим презентом – безліччю милих спільних фотографій, підвішених на повітряних кулях.
Українська телеведуча Катя Осадча, яка днями показала сімейну ідилію з чоловіком і сином, привітала Юрія Горбунова з днем народження.
Горбунов показав подарунок Осадчій на день народження (відео: instagram.com/gorbunovyuriy)
В коментарях багато приєдналися до привітань:
Горбунов показав подарунок Осадчій на день народження (скріншоти: instagram.com/gorbunovyuriy)
Раніше Осадча опублікувала милий ролик на своїй сторінці, в якому привітала Горбунова.
Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу 2-річного сина.