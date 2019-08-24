Неймовірно: Горбунов похвалився милим сюрпризом на день народження (відео)

Горбунов показав подарунок Осадчій на день народження - відео (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрій Горбунов святкує свій день народження

Юрій Горбунов, відомий український телеведучий, який святкує 24 серпня свій день народження, похвалився сюрпризом, який підготувала йому дружина. Катя Осадча порадувала чоловіка милим і дуже символічним ранковим презентом – безліччю милих спільних фотографій, підвішених на повітряних кулях.

Українська телеведуча Катя Осадча, яка днями показала сімейну ідилію з чоловіком і сином, привітала Юрія Горбунова з днем народження.

Горбунов показав подарунок Осадчій на день народження (відео: instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях багато приєдналися до привітань:

З днем народження.

Юра!!!! Найкращі побажання! Натхнення, куражу і любові.

Юрочка !!!! З днем народження. Я сподіваюся коли-небудь дошью тобі ті штани, про які ми говорили 2 роки тому.

Найкращий подарунок! Вітаємо, Юра!

Клас!!! З Днем народження!

Горбунов показав подарунок Осадчій на день народження (скріншоти: instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше Осадча опублікувала милий ролик на своїй сторінці, в якому привітала Горбунова.

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу 2-річного сина.