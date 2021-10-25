Невакцинованих чиновників та вчителів відсторонятимуть від роботи. Уряд визначив дату

Кабінет міністрів затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які підлягають обов'язковому щепленню від СOVID-19. Норма діятиме з 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 жовтня 2021 р. № 1096 , оприлюднену на Урядовому порталі.

Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення щеплень. Це не стосується тих, які мають абсолютні протипоказання та надали медичний висновок.

На час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється згідно з нормами закону. Відсторонення працівників здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються. Строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.