Нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве: есть пострадавшие

Нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве 2 марта. Пострадали трое пассажиров и сам водитель, у которого зафиксировали превышение алкоголя в крови в 10 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
"Автопроисшествие произошло 2 марта, около 2:00, во время комендантского часа, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении.
Двигаясь на Берестейском проспекте, 34-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который двигался в попутном направлении.
"В результате удара телесные повреждения получили виновник ДТП, который находился в нетрезвом состоянии (2,1 промилле), и трое его пассажиров",- добавили в полиции.
Они с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.
Как сообщалось ранее, нетрезвый водитель в Киеве устроил тройную аварию на дороге 21 февраля. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, пострадала женщина.
Также в Голосеевском районе Киева произошло ДТП 11 января. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.
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