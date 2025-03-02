ua en ru
Вс, 02 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве: есть пострадавшие

Киев, Воскресенье 02 марта 2025 10:49
UA EN RU
Нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве: есть пострадавшие Фото: нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве 2 марта. Пострадали трое пассажиров и сам водитель, у которого зафиксировали превышение алкоголя в крови в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Автопроисшествие произошло 2 марта, около 2:00, во время комендантского часа, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении.

Двигаясь на Берестейском проспекте, 34-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который двигался в попутном направлении.

"В результате удара телесные повреждения получили виновник ДТП, который находился в нетрезвом состоянии (2,1 промилле), и трое его пассажиров",- добавили в полиции.

Они с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.

ДТП в Киеве

Как сообщалось ранее, нетрезвый водитель в Киеве устроил тройную аварию на дороге 21 февраля. Он столкнулся с маршруткой и автоподъемником, пострадала женщина.

Также в Голосеевском районе Киева произошло ДТП 11 января. В результате столкновения минивэна и автобуса погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ДТП Полиция Киева
NEWS
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения
Что изменилось в правилах бронирования от мобилизации: главные нововведения
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа