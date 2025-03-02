Нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве: есть пострадавшие

Нетрезвый водитель устроил ДТП во время комендантского часа в Киеве 2 марта. Пострадали трое пассажиров и сам водитель, у которого зафиксировали превышение алкоголя в крови в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

"Автопроисшествие произошло 2 марта, около 2:00, во время комендантского часа, за нарушение которого законодательством до сих пор не предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении.

Двигаясь на Берестейском проспекте, 34-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который двигался в попутном направлении.

"В результате удара телесные повреждения получили виновник ДТП, который находился в нетрезвом состоянии (2,1 промилле), и трое его пассажиров",- добавили в полиции.

Они с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы в больницу.