Netflix вводить обов'язкову вакцинацію для учасників кінозйомок

Сервіс Netflix введе обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для акторів, що беруть участь в зйомках. Також це буде обов'язково і для всіх співробітників знімальних груп.

Компанія стала першою великою кіностудією Голлівуду, яка вирішила затвердити для себе нові протоколи по поверненню до нормальної роботи в умовах пандемії.

Прийняті протоколи дозволяють компанії зобов'язати зробити щеплення від коронавірусу всіх співробітників знімальних майданчиків, включаючи акторів, але не інших учасників кінопроцесу. Також вони мають на увазі, що на майданчиках, де всі учасники знімального процесу щеплені, можна пом'якшити інші санітарно-епідеміологічні вимоги.

Виняток може бути зроблено для тих, хто відмовляється від щеплення за медичними показаннями, за віком або відповідно до своїх релігійних переконань.