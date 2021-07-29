ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Netflix вводить обов'язкову вакцинацію для учасників кінозйомок

Новость на русском →
Голлівуд, Четвер 29 липня 2021 09:33
Netflix вводить обов'язкову вакцинацію для учасників кінозйомок Фото: Netflix введе обов'язкову вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сервіс Netflix введе обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для акторів, що беруть участь в зйомках. Також це буде обов'язково і для всіх співробітників знімальних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hollywood Reporter.

Компанія стала першою великою кіностудією Голлівуду, яка вирішила затвердити для себе нові протоколи по поверненню до нормальної роботи в умовах пандемії.

Прийняті протоколи дозволяють компанії зобов'язати зробити щеплення від коронавірусу всіх співробітників знімальних майданчиків, включаючи акторів, але не інших учасників кінопроцесу. Також вони мають на увазі, що на майданчиках, де всі учасники знімального процесу щеплені, можна пом'якшити інші санітарно-епідеміологічні вимоги.

Виняток може бути зроблено для тих, хто відмовляється від щеплення за медичними показаннями, за віком або відповідно до своїх релігійних переконань.

Читайте РБК-Україна в Google News
Netflix COVID-19 Вакцинація
NEWS
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
Трьох українських спортсменів відсторонили від Олімпіади-2020: названо причину
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так