Netflix показав перший трейлер документального фільму про Міхаеля Шумахера

У трейлері представлені кадри з його дитячих днів, коли він займався картингом, інтерв'ю з сім'єю і багато іншого. Це перший погляд на життя і кар'єру одного з найуспішніших гонщиків всіх часів - на рахунку Міхаеля сім чемпіонських титулів в гонках Формули 1.

Разом з його сім'єю в повнометражному фільмі будуть представлені інтерв'ю з кращими і яскравими представниками Формули 1, включаючи таких гонщиків, як Міка Гаккінен і Девід Култхард. Також своїми спогадами поділяться колишній бос Шумахера Лука ді Монтедземоло (екс-керівник гоночної команди Ferrari, де Шуммі завоював п'ять титулів), а також керівник FIA Жан Тодт і колишній глава Формули 1 Берні Екклстоун.

Продюсерами фільму стали Бенджамін Сейкель і Ванесса Нокер, які раніше працювали над аналогічним документальним фільмом про життя німецької зірки тенісу Бориса Беккера.

"Міхаель Шумахер змінив професійний імідж гонщика і встановив нові стандарти, - заявила в липні Сабіна Кем, давній прес-секретар Шумахера. - У своєму прагненні до досконалості він не щадив ані себе, ані свою команду, привівши їх до найбільших успіхів. Його лідерськими якостями захоплюються у всьому світі".

Маючи на рахунку сім титулів пілота Формули-1, Шумахер встановив небувалий рекорд, який він тепер розділяє з Льюїсом Хемілтоном. На жаль, всього через рік після закінчення кар'єри в Формулі 1 у 2012 році Шумахер отримав травму голови, катаючись на лижах, від якої він все ще відновлюється.

Прем'єра фільму запланована на 15 вересня.