Нетаньяху піде на карантин через коронавірус у його радниці

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Завтра Нетаньяху мають зробити новий тест

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху піде на карантин ісля того, як коронавирус виявили у його радниці. Про це пише The Times of Israel з посиланням на канцелярію Нетаньяху.

Повідомляється, що Нетаньяху відправився в самоізоляцію після підтвердження коронавірусу у його радниці Рівки Палух. Крім того, його найближчі радники теж будуть перебувати на самоізоляції, поки не з'ясується, заразився чи хтось з них.

Також повідомляється, що Нетаньяху залишиться на карантині навіть у разі негативного тесту. Поки точна дата виходу його з ізоляції не повідомляється. Новий тест на COVID-19 ізраїльський прем'єр здасть завтра, 31 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радниця Нетаньяху заразилася коронавірусом. Рівка Палух прийняла рішення здати тест після того, як коронавірус підтвердився у її чоловіка. Аналізи виявили позитивний результат.

Відзначимо, сам Нетаньяху не виключає введення більш жорстких обмежувальних заходів в Ізраїлі у випадку погіршення ситуації з коронавірусом.

"Якщо ми не побачимо негайного поліпшення тенденції, не буде альтернативи, як ввести повне блокування, крім життєво важливих потреб, таких як їжа і ліки. Це питання декількох днів", - зазначив він.