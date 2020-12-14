Нетаньяху пішов на карантин через контакту із зараженим COVID-19

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію. Він спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження COVID-19.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Наголошується, що коронавірус підтвердили у голови суду "Лікуда" Міхаеля Кляйнера.

Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня. Прем'єр-міністр вже здав два тесту на коронавірус, і обидва рази вони виявилися негативними.

Нагадаємо, 9 грудня Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Масова вакцинація населення запланована на кінець грудня цього року.

Першим вакцинуватися зголосився прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю початок послаблювати карантин і відновлювати роботу шкіл. Крім цього, уряд запустив пілотний проект по роботі торгових центрів і ринків.

Крім того, в Ізраїлі планують підвищити штрафи за порушення карантину. Зокрема, штрафувати будуть за проведення заходів, конференцій, виставок, фестивалів та розважальних шоу. Суму штрафу планують збільшити з 5 тисяч до 20 тисяч шекелів (понад 167 тисяч гривень).