Нетаньяху пішов на карантин через контакту із зараженим COVID-19

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію. Він спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження COVID-19.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
Наголошується, що коронавірус підтвердили у голови суду "Лікуда" Міхаеля Кляйнера.
Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня. Прем'єр-міністр вже здав два тесту на коронавірус, і обидва рази вони виявилися негативними.
Нагадаємо, 9 грудня Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Масова вакцинація населення запланована на кінець грудня цього року.
Першим вакцинуватися зголосився прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.
Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю початок послаблювати карантин і відновлювати роботу шкіл. Крім цього, уряд запустив пілотний проект по роботі торгових центрів і ринків.
Крім того, в Ізраїлі планують підвищити штрафи за порушення карантину. Зокрема, штрафувати будуть за проведення заходів, конференцій, виставок, фестивалів та розважальних шоу. Суму штрафу планують збільшити з 5 тисяч до 20 тисяч шекелів (понад 167 тисяч гривень).