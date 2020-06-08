Протести в Ізраїлі: Нетаньяху відреагував на вбивство палестинця

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав трагедією те, що поліцейські вбили 32-річного палестинця з аутизмом. Він вперше публічно прокоментував інцидент, хоча вбивство сталося ще 30 травня.

Про це повідомляє BBC.

У неділю, 7 червня, Нетаньяху висловив співчуття родині загиблого і сказав, що очікує повного розслідування вбивства.

"Те, що сталося з Іядом Халаком - це трагедія. Цю людину з обмеженнями - з аутизмом - підозрювали помилково", - сказав політик.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі спалахнули протести після вбивства Халака поліцією в Єрусалимі.

Як повідомляло РБК-Україна, правоохоронці запідозрили наявність зброї у палестинця, але в підсумку вона не була знайдена.

Генеральний секретар Організації визволення Палестини Сааб Ерекат заявив, що це "злочин, який зустрінуть безкарно, якщо світ не перестане відноситись до Ізраїлю, як до держави, що стоїть вище закону".