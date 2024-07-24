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Нетаньяху назвал "полезными идиотами Ирана" протестующих против Израиля в США

Фото: Биньямин Нетаньяху, премьер Израиля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего визита в США резко раскритиковал американцев, которые против израильских действий в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы израильского правительства в Конгрессе США.

В ходе своего выступления он обратился к тем американцам, которые выступают против его визита в США. 

"У меня есть месседж для этих протестующих. Когда тираны из Тегерана, которые вешают геев на кранах и убивают женщин за то, что они не покрывают волосы, хвалят, продвигают и спонсируют вас - вы официально стали полезными идиотами Ирана!" - подчеркнул Нетаньяху. 

Он обратил внимание, что некоторые из протестующих держат плакаты с надписью "Геи за Газу". 

"Они так же могли бы держать плакаты "Куры за KFC!", - высмеял протестующих израильский премьер. 

Нетаньяху также обвинил антиизраильських протестующих в полном незнаии истории и географии.

Поддержка Палестины среди американцев

Стоит заметить, что большое количество американцев резко критикуют Израиль за войну с боевиками ХАМАС. Их критика касается того, что в Секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля пострадало много мирных жителей.

В частности, в США проходили массовые протесты студентов против того, чтобы страна предоставляла какую-либо помощь Израилю.

На этом фоне республиканцы внесли в Палату представителей законопроект с предложением предлагалось отправлять в Сектор Газа протестующих, нарушивших закон на территории студенческого городка.

К слову, Израиль начал боевые действия в Газе после того, как боевики ХАМАС вторглись в страну и начали убивать и похищать мирных жителей. В заложниках у террористов продолжают находится мирные израильтяне.

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НетаньяхуСоединенные Штаты АмерикиИзраильПалестинаСектор ГазаКонгресс США