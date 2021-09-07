"Немає складу злочину". Поліція закрила справу про расистські образи Беленюка

Поліція закрила кримінальне провадження, відкрите за фактом расистських образ на адресу олімпійського чемпіона і депутата Верховної Ради Жана Беленюка. Інцидент стався 13 серпня в центрі Києва.

Про це йдеться у відповіді Національної поліції на запит РБК-Україна .

Зазначено, що справу було відкрито Печерським управлінням поліції 13 серпня за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності) Кримінального кодексу.

"25.08.2021 у зазначеному кримінальному провадженні прийнято рішення про його закриття на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу", - сказано у відповіді Нацполіції.

Ця стаття означає, що слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.

Поліція також підкреслює, що станом на 7 вересня рішення про закриття справи так і не було скасовано ні прокуратурою, ні судом.