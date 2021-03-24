"Немає нічого гіршого за COVID": Іспанія відновила щеплення вакциною AstraZeneca

Разом із низкою інших європейських країн Іспанія поставила на паузу використання препарату AstraZeneca через побоювання щодо виникнення тромбів, але після висновку європейського агентства з лікарських засобів вирішила відновити його застосування.

"Ми повинні відкласти забобони та міські міфи в бік і рухатися вперед", - сказав державний службовець Жозе Мануель Плаза після того, як отримав щеплення в південній провінції Уельва.

Відповідно до стратегії вакцинації в Іспанії, препаратами AstraZeneca щеплюють першочергово працівників віком до 65 років, тоді як вакцини від Pfizer-BioNTech та Moderna призначені для людей похилого віку та клінічно вразливих людей.

Влада здійснила майже мільйон уколів вакциною AstraZeneca. Загалом зроблено 6,4 мільйона щеплень.

"Я рада отримати вакцину. Я думаю, що ви повинні бути оптимістичними, і немає нічого гіршого за COVID", - сказала 30-річна медична працівниця Крістіна Гонсалес в одному з центрів вакцинації.