Невыносимый запах. Оккупанты в Луганской области не успевают вывозить тела военных РФ из моргов

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины, значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов", - говорится в сообщении.

В частности, в городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян.

"Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутимый невыносимый трупный запах", - говорится в сообщении.

Потери россиян

Ранее оккупационное правительство в Луганской области рекомендовало ритуальным службам кремировать погибших российских военных в противовес захоронению, поскольку потери в регионе составляли до 70 человек в сутки.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц живой силы.

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