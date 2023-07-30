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Невыносимый запах. Оккупанты в Луганской области не успевают вывозить тела военных РФ из моргов

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Воскресенье 30 июля 2023 19:36
Невыносимый запах. Оккупанты в Луганской области не успевают вывозить тела военных РФ из моргов Фото: Оккупанты в Луганской области не успевают вывозить тела военных РФ из моргов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Оккупанты в Луганской области не успевают вывозить тела погибших российских военных из моргов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины, значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск, которые физически не успевают вывозить погибших из местных моргов", - говорится в сообщении.

В частности, в городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян.

"Их уже почти неделю оккупанты не вывозят. Поэтому в городе ощутимый невыносимый трупный запах", - говорится в сообщении.

Потери россиян

Ранее оккупационное правительство в Луганской области рекомендовало ритуальным службам кремировать погибших российских военных в противовес захоронению, поскольку потери в регионе составляли до 70 человек в сутки.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 245 700 единиц живой силы.

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