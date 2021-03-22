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Попри вакцинацію. Джонсон попередив Британію про третю хвилю COVID

Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр Британії Борис Джонсон попередив жителів Сполученого Королівства про третю хвилю коронавірусу. Попри те, що в Британії повним ходом йде вакцинація, Джонсон закликав британців "не плекати ілюзій".

Про це повідомило агентство BBC.

Як зазначив прем'єр, британці відчують наслідки зростання захворюваності на коронавірус на континенті, бо на "британські береги вже насувається хвиля з Європи".

"На жаль, зараз на континенті йде третя хвиля. І люди в цій країні не повинні тішити себе ілюзіями, тому що попередній досвід навчив нас, що, коли хвиля вдаряє по нашим друзям, я боюся, що вона захлесне і наші береги", - сказав Джонсон.

За його словами, через наближення третьої хвилі коронавірусу Британія повинна якомога швидше продовжити програму вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, у Британії від коронавірусу вже вакцинували половину дорослого населення.

Як писало РБК-Україна, на вихідних у Британії встановили рекорд за темпами вакцинації. За добу в Сполученому Королівстві зробили понад 600 тисяч щеплень.

Днями щеплення від коронавірусу зробив і прем'єр Британії Борис Джонсон.

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Новини України ВеликобританияКоронавірусБорис Джонсон
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