Попри вакцинацію. Джонсон попередив Британію про третю хвилю COVID

Прем'єр Британії Борис Джонсон попередив жителів Сполученого Королівства про третю хвилю коронавірусу. Попри те, що в Британії повним ходом йде вакцинація, Джонсон закликав британців "не плекати ілюзій".

Як зазначив прем'єр, британці відчують наслідки зростання захворюваності на коронавірус на континенті, бо на "британські береги вже насувається хвиля з Європи".

"На жаль, зараз на континенті йде третя хвиля. І люди в цій країні не повинні тішити себе ілюзіями, тому що попередній досвід навчив нас, що, коли хвиля вдаряє по нашим друзям, я боюся, що вона захлесне і наші береги", - сказав Джонсон.

За його словами, через наближення третьої хвилі коронавірусу Британія повинна якомога швидше продовжити програму вакцинації від COVID-19.