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Попри обстріли енергетики щодня повертають світло в Донецькій та Дніпропетровської областей, - ДТЕК

Фото: попри обстріли енергетики щодня повертають світло в Донецькій та Дніпропетровської областей (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Попри бойові дії енергетики щодоби відновлюють електропостачання мешканців Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в національному ефірі.

"Величезні обсяги роботи роблять наші працівники. 20 бригад працюють кожного дня та відновлюють електропостачання. І, на жаль, це відбувається під досить щільним вогнем ворога", - сказав він.

Сахарук зазначив, що вночі був обстріляний Нікопольський район Дніпропетровщини, через що було знеструмлено 16 сіл, але з початку доби енергетикам ДТЕК вдалось майже повністю відновити електропостачання району.

За його словами у цьому районі наразі знеструмленими залишаються 2 села, або 870 клієнтів.

"Плануємо заживити до кінця доби, або ж завтра. Спочатку мають пройти сапери, подивитися і розмінувати снаряди, які не розірвалися", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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