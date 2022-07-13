Попри обстріли енергетики щодня повертають світло в Донецькій та Дніпропетровської областей, - ДТЕК

"Величезні обсяги роботи роблять наші працівники. 20 бригад працюють кожного дня та відновлюють електропостачання. І, на жаль, це відбувається під досить щільним вогнем ворога", - сказав він.

Сахарук зазначив, що вночі був обстріляний Нікопольський район Дніпропетровщини, через що було знеструмлено 16 сіл, але з початку доби енергетикам ДТЕК вдалось майже повністю відновити електропостачання району.

За його словами у цьому районі наразі знеструмленими залишаються 2 села, або 870 клієнтів.

"Плануємо заживити до кінця доби, або ж завтра. Спочатку мають пройти сапери, подивитися і розмінувати снаряди, які не розірвалися", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.