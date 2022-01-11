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Кілька хвилин на свіжому повітрі знижують заразність коронавірусу на 90%

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Британія, Вівторок 11 січня 2022 23:27
Кілька хвилин на свіжому повітрі знижують заразність коронавірусу на 90% Фото: кілька хвилин перебування на свіжому повітрі знижують заразність коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Коронавірус втрачає 90% своєї здатності заражати протягом 20 хвилин після перенесення по повітрю. При цьому більша частина втрат відбувається протягом перших п'яти хвилин, говорять нові дослідження Бристольського університету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Отримані дані ще раз підкреслюють важливість передачі коронавірусу на короткі відстані, при цьому фізичне дистанціювання і носіння масок, ймовірно, є найбільш ефективними засобами запобігання зараження. Вентиляція, хоча і корисна, швидше за все, матиме менший вплив.

"Люди були зосереджені на погано провітрюваних приміщеннях і думали про повітряно-крапельну передачу через метри або через кімнату. Я не кажу, що цього не буває, але я все ж вважаю, що найбільший ризик зараження - це коли ви знаходитесь поруч з кимось", - сказав професор Джонатан Рід, директор дослідницького центру і провідний автор дослідження.

Досі припущення вчених про те, як довго вірус виживає в крихітних повітряних краплях, базувалися на дослідженнях, які припускали розпорошення вірусу в герметичних судинах. Використовуючи цей метод, американські фахівці виявили, що інфекційний вірус як і раніше можна виявити через три години.

Однак такі експерименти не точно повторюють те, що відбувається, коли людина кашляє або дихає.

Замість цього вчені Бристольського університету розробили апарат, що дозволяє їм генерувати будь-яку кількість крихітних вірусовмісних частинок і обережно переміщати їх між двома електричними кільцями протягом від п'яти секунд до 20 хвилин, контролюючи температуру, вологість.

"Це перший випадок, коли хтось міг фактично моделювати те, що відбувається з повітрям під час видиху", - сказав Рід.

Відзначимо, що експерти сходяться в тому, що "Омікроном" справа не закінчиться. У світі будуть з'являтися все нові і нові варіанти, які будуть витісняти своїх "побратимів".

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що в першому півріччі 2022 року швидкого згасання епідемії COVID-19 очікувати не варто.

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