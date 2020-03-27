Декілька депутатів пішли на обсервацію через підозру на коронавірус, - Разумков

Декілька депутатів пішли на обсервацію через підозру на захворювання коронавірусом. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков після засідання фракції "Слуга народу", передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков заявив, що депутати самостійно пішли на обсервацію, однак точної кількості народних обранців спікер ВР не назвав.

"Декілька народних депутатів захворіли. Сьогодні знаходяться на лікарняному, деякі пошли самостійно на обсервацію. Я дуже сподіваюсь, що ця цифра не буде збільшена", - заявив Разумков.

Нагадаємо, тести на коронавірус здали близько тридцяти депутатів фракції "Слуга народу" після того, як інфікування підтвердили у двох народних депутатів Сергія Рудика, Руслана Горбенка та Сергія Шахова.

Раніше повідомлялося, що позачергове засідання парламенту, заплановане на 30 березня, можуть провести у внутрішньому дворику Верховної ради.

РБК-Україна писало, що Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційної роботи парламенту. Законопроект буде діяти лише під час коронавіруса.