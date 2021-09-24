Кілька бюджетів України: стало відомо, скільки світовий автопром втратить через дефіцит чіпів

Дефіцит напівпровідників обійдеться світовій автомобільній промисловості в серйозну суму. У 2021 році збитки складуть більше 200 мільярдів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Фахівці консалтингової фірми AlixPartners підрахували, що за 2021 рік автомобільна промисловість у всьому світі зазнає втрат на суму 210 мільярдів доларів через дефіцит напівпровідників. Раніше ця ж компанія оцінювала проблему в 100 млрд.доларів.
Але з першого кварталу 2021 року, коли аналітики публікували свій попередній прогноз, ситуація дещо посилилася. Так, багато автовиробників зупиняли свої складальні підприємства, були змушені переносити старт виробництва нових моделей і відправляти співробітників в оплачувані відпустки. Спалахи COVID-19 в деяких регіонах тільки ускладнюють вирішення логістичних проблем. Фахівці AlixPartners переконані, що повністю дефіцит чіпів зникне не раніше середини 2022 року.
За прогонозом AlixPartners, у 2021 році буде вироблено на 7,7 мільйона автомобілів менше в порівнянні з попереднім роком. Раніше повідомлялося, що протягом весни-літа 2021 року Ford був змушений скоротити обсяги виробництва на 700 тисяч машин, концерн Stellantis недовиробив понад 600 тисяч одиниць. Подібну сумну статистку мають всі великі автовиробники.
Раніше ми писали, що Skoda Octavia отримала салон з цукрових буряків. Текстиль з натуральних волокон і особливий матеріал, схожий з пластиком, застосували на дослідній Skoda Octavia, точніше демонстраційному майданчику на її базі.
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