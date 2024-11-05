"Нэшвилл" нокаутом и мгновенной местью не остановил поражение "Лос-Анджелесу": драки дня НХЛ
В короткой программе игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нашлось место для двух стычек в противостоянии "Нэшвилл Предаторз" и "Лос-Анджелес Кингз", завершившееся уверенной победой калифорнийцев (3:0).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
В начале второго периода, когда теннессийцы уже минимально уступали, на кулаках сошлись защитник "Предаторз" Люк Шенн и нападающий "Кингз" Теннер Жанно. Они сбросили краги при вбрасывания у ворот "Нэшвилла".
Инициативой сразу завладел Шенн. Он хоть и потерял шлем, но принялся избивать оппонента левой рукой. Жанно фактически не отвечал, а попытка ударить обернулась для него пропущенным в голову и падением на лед с поражением. Оба получили по 5 минут штрафа.
Новая драка не заставила себя ждать. Всего две минуты спустя гнев форварда "Предаторз" Райана О'Райлли на себя вызвал защитник "Лос-Анджелеса" Кайл Берроуз. Последний поймал то ли на колено, то ли на бедро вингера "Нэшвилла" Густава Нюквиста.
Сразу после остановки игры О'Райлли налетел на соперника с целью мести. Он выбросил несколько мощных ударов в сторону Берроуза. Тот пытался контратаковать, но акцентированного выпада не предложил. Впрочем, сумел подняться после первого падения и затем рухнул на лед вместе с О'Райлли.
К слову, резервный голкипер "Нью-Джерси" Аллен стал главным героем дня с шатаутом против "Эдмонтона".
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