Нерівний доступ до СOVID-вакцин становить загрозу для світу, - Bloomberg

Через нерівний доступ до вакцин проти COVID-19 у світі подальше поширення коронавірусу може призвести до появи небезпечніших версій патогену. Це ослабить медицину та завдасть шкоди економіці.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами голови відділу вакцин у Фонді медичних досліджень Wellcome Чарлі Веллера, не можна залишити деякі частини світу без доступу до COVID-вакцин.

"Вірус просто повернеться до нас. Це піддає ризику всіх у всьому світі", - сказав він.

Зазначається, що в той час, як США, Великобританія і Європейський союз вже надали громадянам близько 24 млн доз вакцини - більше половини щеплень, зроблених у всьому світі, - величезна кількість країн ще не почали свої кампанії. Однак нерівність в імунітеті становить загрозу як для багатих, так і для бідних держав.

Незважаючи на впевненість виробників вакцин в тому, що препарати можна буде досить швидко адаптувати до нових варіантів вірусу, чим довше вірус зможе зберігатися в різних частинах світу, де немає вакцини, тим вища небезпека появи нових штамів COVID. Вони можуть бути більш небезпечними.

Нагадаємо, у світі вже понад 30 країн почали вакцинацію від коронавірусу. Вакцинуються люди з груп високого ризику.

Також РБК-Україна писало, що компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки постачання вакцини.