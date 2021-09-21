RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нерівномірне розподілення вакцин згубно впливає на відновлення економіки, - NYT

Автор: Сергій Пишкін

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР ) попередила про те, що нерівномірне розподілення вакцин заважає відновленню економіки більшості країн після пандемії. Водночас, відновлення поступово набирає більших обертів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Відповідно до заяви ОЕСР, відновлення економіки після пандемії нарешті набирає обертів, однак воно приносить більше користі багатшим країнам, ніж тим, що розвиваються.

Зазначається, що країни, які досягли більших успіхів в вакцинуванні свого населення - відновлюють власну економіку набагато швидше, ніж ті, хто все ще мають низькі показники щеплення.

"Глобальний шок, який підштовхнув світ до найгіршої рецесії за сторіччя - проходить, і тепер ми прогнозуємо, що відновлення поверне зростання до його докризової тенденції", - сказав головний економіст організації Лоуренс Бун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пандемія коронавірусу