RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нещеплені люди вмирають від коронавірусу в 11 разів частіше, - регулятор США

Автор: Артур Родивилов

Люди, які не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, при зараженні вмирають в 11 разів частіше, ніж щеплені. Такі дані опублікував Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Крім того, з'ясувалося, що люди, які не отримали вакцину, в 4,5 раза частіше заражаються коронавірусом, ніж повністю вакциновані.

"Дослідження, проведене серед більш ніж 600 тисяч осіб в 13 юрисдикціях, також показало, що невакциновані більш ніж в 10 разів частіше потрапляли в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Раніше у ВООЗ завили, що на даному етапі Всесвітньої вакцинації від COVID-19 процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. Формування колективного імунітету не є пріоритетною метою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина