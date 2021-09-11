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Нещеплені люди вмирають від коронавірусу в 11 разів частіше, - регулятор США

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Субота 11 вересня 2021 04:00
Нещеплені люди вмирають від коронавірусу в 11 разів частіше, - регулятор США Фото: ризик смерті від коронавірусу підвищується без щеплення в 11 разів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Люди, які не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, при зараженні вмирають в 11 разів частіше, ніж щеплені. Такі дані опублікував Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Крім того, з'ясувалося, що люди, які не отримали вакцину, в 4,5 раза частіше заражаються коронавірусом, ніж повністю вакциновані.

"Дослідження, проведене серед більш ніж 600 тисяч осіб в 13 юрисдикціях, також показало, що невакциновані більш ніж в 10 разів частіше потрапляли в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Раніше у ВООЗ завили, що на даному етапі Всесвітньої вакцинації від COVID-19 процес покликаний захистити людей від важких форм захворювання. Формування колективного імунітету не є пріоритетною метою.

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