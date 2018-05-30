"Непримиренний критик путінського режиму: що відомо про загиблого Аркадія Бабченко

Бабченко з серпня 2017 по травень 2018 року жив у Києві

Аркадій Бабченко убитий в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Всі подробиці – в матеріалі РБК-Україна. Прес-секретар Нацполиции Києва Оксана Блищик повідомила про те, що в Деснянському районі Києва на вулиці Микільсько-Слобідській стріляли у чоловіка – громадянина Росії, 1977 року народження. Його виявила дружина. Від отриманих поранень – пострілів в спину, він помер в кареті швидкої допомоги.

Аркадій Бабченко - відомий російський письменник і журналіст, військовий кореспондент, видавець.

Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Він народився в Москві, в 1977 році. Батько Аркадія - інженер-конструктор, мати - вчителька російської мови і літератури, передає wikipedia.

У 1995 році Бабченко був покликаний в армію РФ. Служив на Північному Кавказі, як раз під час збройного конфлікту в Чечні. Брав участь у так званій Першій чеченській війні (коли армія РФ за вказівкою Єльцина напала на молоду Ічкерію, що тільки проголосила незалежність. Втім, це державне утворення багато країн, включаючи Росію, вважали терористичним). Демобілізувався і пішов у запас у 1997 році.

Закінчив юридичний факультет Сучасного гуманітарного університету з дипломом бакалавра юриспруденції з міжнародного права.

Після початку другої чеченської війни (коли Росія воювала з Чечнею вже з ініціативи Путіна) уклав контракт з ЗС Російської Федерації і пішов воювати. Служив зв'язківцем, потім в мотострілкових військах, після командиром розрахунку гранатометном взводі.

У 2000 році звільнений в запас в званні гвардії старшини. Зайнявся журналістикою.

Працював військовим кореспондентом "Московського комсомольця", потім кореспондентом програми "Забутий полк".

Тимчасово залишивши журналістику, кілька років працював таксистом, після чого влаштувався в "Нову газету" військовим кореспондентом. Через деякий час був звільнений, за його власним твердженням, за "нехлюйство". Був військовим кореспондентом під час збройного конфлікту в Південній Осетії в 2008 році.

Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

У березні 2012 року проти Бабченко було порушено кримінальну справу за статтею 212 Кримінального кодексу Російської Федерації (заклики до масових безладів) у зв'язку з публікацією поста про можливу тактику мітингувальників "за чесні вибори".

Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Знаходився в опозиції до чинної влади в Росії і гостро критикував путінський режим і самого Путіна.

Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

У грудні 2016 року скандал викликала теза Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем. Журналіст висловив думку, що летіли в Сирію артисти ансамблю імені Александрова, які загинули в авіакатастрофі, гідні жалю. Після цього його піддали критиці депутат Віталій Мілонов і сенатор Франц Клинцевич, закликали порушити проти нього кримінальну справу і навіть позбавити громадянства.

21 лютого 2017 року Бабченко повідомив про те, що у зв'язку з неодноразово надходили погрози на свою адресу і на адресу його родини вирішив тимчасово покинути Росію і перебував у Празі. У липні 2017 року він жив в Ізраїлі, з серпня 2017 по травень 2018 року - в Києві.

Фото: Аркадій Бабченко (facebook.com/babchenkoa)

Був убитий увечері 29 травня в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Був одружений, без батька залишилася дочка.

Раніше повідомлялося про що у мережі повідомив Бабченко незадовго до смерті.

Коротко про головне за 29 травня