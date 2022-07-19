За непокору - розстріл. Окупанти ввели низку нових заборон в Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"В "документі", випущеному місцевими колаборантами, йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, "виборчих комісій" та інших органів, створених рашистами на окупованих землях. Заборонена "дискредитація органів влади РФ" і будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти окупаційної влади", - йдеться в повідомленні.

Також посилюється пропускний контроль на території Каховського району.

"Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів", - додають в ГУР, зазначаючи, що населення вже попередили, а порушників будуть розстрілювати.